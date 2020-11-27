Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подверг критике организацию шведского стола в отеле в Контиолахти перед началом Кубка мира.

По словам Бе, у него есть немного неприятное предчувствие из-за всего этого, потому что биатлонисты не могут готовиться как обычно. Он отметил, факт проживания в большом отеле со шведским столом, где все находятся вместе несколько часов подряд, немного противоречит тому, что действительно хорошо для спортсменов.

«Я бы очень хотел, чтобы мы жили в своем доме, с собственной едой. Мы пробовали, но не получилось. На самом деле у меня с собой есть немного еды из Норвегии, так что обычно я хватаю что-то и иду в свою комнату», — сказал Бе, слова которого приводит NRK.

Ранее стало известно, что в коронавирусном протоколе от IBU содержится рекомендация об отказе от формата шведского стола в отелях во время проведения этапов Кубка мира.

В сборной Норвегии все спортсмены сдали отрицательные тесты, и команде позволили тренироваться в обычном режиме. Кубок мира по биатлону начнется в Финляндии 28 ноября мужской индивидуальной гонкой.