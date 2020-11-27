Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев в четверг пропустил тренировку команды.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, параллельно клуб сообщил об одном случае заражения коронавирусом, не уточнив имя заболевшего.

Следующий матч «Валенсия» проведет 28 ноября, когда дома сыграет против мадридского «Атлетико». После десяти матчей клуб занимает в испанской Ла Лиге девятое место. Денис Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» пять матчей, в которых отличился одной голевой передачей.

Ранее Черышев был признан лучшим игроком матча с командой Турции в Лиге наций по версии болельщиков.

Денис Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» он перебрался летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. В прошлом сезоне «летучие мыши» выкупили Черышева. Сумма перехода составила € 6 млн.