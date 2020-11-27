Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о мерах предосторожности спортсменов при проживании в отеле в Контиолахти.

По словам Куклиной, каждый раз, когда кто-то заходит для уборки, биатлонистки все обрабатывают специальными гелями и салфетками. Она отметила, они обрабатывают любое место, которого мог коснуться сотрудник отеля.

«Похоже на паранойю? Да, но мы стараемся себя обезопасить хотя бы на один процент, если это возможно», — сказала Куклина, слова которой приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. У Гараничева все тесты были отрицательными, однако он изолирован от команды, так как проживал в одной комнате с Бабиковым. Спортсмены не смогут принять участие в первом этапе Кубка мира.

Кубок мира стартует 28 ноября в финском Контиолахти.