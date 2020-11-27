В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Арене Металлург» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

«Металлург» Мг

Последние результаты «Метталурга» Мг в рамках Восточной конференции помогли клубу закрепиться на одной из позиций таблицы, однако в данном ключе этот результат не является положительным. Теперь хоккеисты располагаются на шестой строчки и имеют 36 очков за 30 сыгранных противостояний.

Но несмотря на последнюю победу до этого клуб ждала серия неудачных встреч из пяти матчей, в которых клуб так и не смог выиграть ни одну команду. Сперва «Металлург» Мг проиграл против «Трактора» со счётом 1-2 после основного времени, а затем в Новосибирске не справились с «Сибирью» и проиграли в равной борьбе со счётом 2-3.

Единственным «светлым» днём для команды за последний месяц стала победа над «Барысом» в изнурительных буллитах со счётом (1-1, 3-2).

После чего опять «пропасть поражений». Подопечные Ильи Воробьёва не смогли справиться с «Амуром» с результатом 1-2, а затем на домашних трибунах и с «Северсталью», результат был достаточно разгромный 1-4. Последним матчем для «Металлурга» Мг стала встреча с «Ак Барсом».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик», хоть и выступают чуть более стабильно, но всё равно располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За 28 сыгранных встреч хоккейная команда вырвала себе всего 18 очков, что является неудовлетворительным результатом.

В начале ноября клуб на домашних трибунах встречался с «Сибирью», однако не смог справиться с защитой и проиграл со счётом 1-3. Спустя несколько дней «Нефтехимик» обыграл «Динамо» Рига со счётом 3-1 и расправился с «Куньлунем» в очень активной игре с большим количеством красивых моментов и ошибок.

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 5.10, а на победу «Нефтехимика» — 5.75.

Аналитики считают, что в сегодняшней встречи фаворит не даст слабину и начнёт набирать новую серию побед, однако игра должна быть менее активной и более аккуратной из-за специфики сопериков, поэтому имеет смысл рассмотреть прогноз на победу «Метталурга» Мг и тотал голов меньше 5.5 с коэффициентом 2.28.