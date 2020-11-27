На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти выявили 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал NRK со ссылкой на источник в Международном союзе биатлонистов.

«В IBU подтвердили, что из 700 человек, прибывших в Финляндию на Кубок мира по биатлону, у пятнадцати положительный результат теста. Двое из них являются спортсменами», — заявил источник.

Ранее отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в национальных командах России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии. Также известно, что соревнования пропустят заразившийся коронавирусом Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.

Ранее ситуацию с коронавирусом прокомментировал бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.