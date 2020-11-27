Согласно данным на сайте Стопкоронавирус.рф, в России на пятницу, 27 ноября, выявлено 27 543 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 215 533. За все время пандемии было проведено более 74,8 миллионов тестов.

Пандемия унесла жизни 38 558 россиян, 1 712 174 человека успешно преодолели болезнь. За последние сутки скончались еще 496 человек, по выздоровлению выписаны 26 682 россиянина. На данный момент у 464 801 человека заболевание находится в активной стадии.

Наибольший прирост зараженных вновь зафиксирован в Москве — 7918 новых случаев. В Санкт-Петербурге за сутки добавился 3687 пациентов, в Московской области — 1058 , в Нижегородской области — 459.