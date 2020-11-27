В рамках Гран-при Японии по фигурному катанию в Осаке состоялись короткие программы у женщин.

Первую строчку по итогам короткой программы заняла Каори Сакамото, которая заработала от судей 76,60 баллов. Второй стала Вахаба Хигучи, набравшая 69,71 очко. На третьей позиции оказалась Мако Ямашиита, у нее 67,56 баллов.

Отметим, четырехкратная чемпионка Южной Кореи Ю Ен упала на тройном акселе и тройном лутце и занимает промежуточное 12-е место.

В соревновании принимают участие двенадцать фигуристок: одиннадцать японок и одна кореянка. Это Рино Мацуике, Чисато Ураматсу, Мана Кавабе, Нана Араки, Томоэ Кавабата, Маи Михара, Мако Ямашита, Марин Хонда, Юхана Юкой, Вакаба Хигучи, Ю Ен (Южная Корея) и Каори Сакамото.