Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего состоится уже в ночь с субботы на воскресенье, 29 ноября в 5:30 утра по московскому времени. Боксеры вернутся в ринг и проведут выставочный поединок, который состоится в США в сентябре и пройдет в формате восьми раундов, а не 12, как в профессиональных боях.

Известно, что драться тяжеловесы будут 12-унцевыми перчатками, а не десятиунцевыми — тоже небольшая поблажка для именитых спортсменов. При это шлемов у Тайсона и Джонса все-таки не будет, как писали СМИ ранее. Однако рефери сможет остановить бой в любое время, как только он почувствует, что поединок двух легенд вышел за рамки товарищеской встречи.

Майк Тайсон ранее ни разу не выходил в один ринг с Роем Джонсом, но шанс увидеть такой поединок был. После защиты Джонсом пояса чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе в бое с супертяжем Джоном Руисом промоутеры пытались их свести, но не вышло. Уже тогда оба боксера были не в лучшей форме, а сейчас их бой — не больше, чем хороший перфоманс с целью поднять денег. Но если верить Тайсону, то для себя такую цель он не ставит. Несмотря на то, что получит американец в три раза больше своего соотечественника с русским паспортом, все деньги он пообещал перевести в благотворительные организации.

Смотреть такое событие, несомненно, нужно, если вам хоть немного интерес бокс и вы знаете имена за пределами тройки Джошуа — Фьюри — Уайлдер. Двое легендарных мужчин встретятся, чтобы заработать, порадовать зрителей и самим получить удовольствие — это ли не повод включить ТВ? Олдскульные фанаты бокса наверняка хоть раз задумывались, а кто же все-таки победил бы? Майк или Рой? Ответ — уже через два дня.

Что касается шансов боксеров, то именно «Железный Майк» выглядит несомненным фаворитом: последний год мы регулярно могли наблюдать за работой легендарного спортсмена на тренировках, и он в свои почти 55 лет впечатляет: сила удара, реакция, резкость, все это при Тайсоне. А что по форме Джонса? Никаких ответов — она для нас остается загадкой. А еще не лишним будет вспомнить, что на таких выставочных поединках никто из USADA не будет ломиться к боксерам ни до, ни после боя с целью поймать с поличным. И это еще один плюсик в пользу победы Тайсона.

Станет ли этот бой прибыльным для его организаторов? Несомненно. Ностальгия — одно из самых сильных чувств, и именно оно заставит всех зрелых фанатов бокса включить телевизор ранним воскресным утром. Нет сомнений, что этот поединок будет финансово успешнее большинства турниров UFC, причем с серьезным заделом.