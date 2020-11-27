Российский полузащитник «Ростова» Данил Глебов выполнил свое обещание и покрасил бороду в клубные цвета.

Об этом стало известно из клубного ютуб-канала «Ростова», который опубликовал видео покраски бороды игрока.

Напомним, ранее футболист пообещал покрасить бороду в клубные цвета после дебютного гола за «Ростов».

18 октября Глебов забил гол свой дебютный гол в футболке «Ростова», поразив ворота «Ахмата» в компенсированное время матча 11-го тура РПЛ, чем помог своей команде победить со счетом 3:0. После матча с грозненцами бывший хавбек ростовчан Бактиер Зайнутдинов, ныне выступающий за московский ЦСКА, спросил у игрока в Instagram, когда он выполнит свое обещание. «Сделаем, брат», — ответил Глебов в комментариях.