Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем графике после завершения карьеры.

«Тренировки, перелеты, сгонка веса, соревновательные волнения и весь процесс, через который мы проходим. В общем, я хочу сказать — не теряем фокус», — написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.