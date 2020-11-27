В рамках 15-го тура российской премьер-лиги состоится восемь матчей, которые пройдут с субботы, 28 ноября, по воскресенье, 29 ноября.

28-го числа болельщиков ждут четыре поединка, первый из которых — матч в Туле, где местный «Арсенал» примет петербургский «Зенит». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Арсенал». Главный судья — Евгений Кукуляк.

В 16:30 по московскому времени в Химках стартует поединок между местной командой и «Краснодаром». Матч пройдет на стадионе «Арена Химки», обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Через два с половиной часа после начала игры в Химках стартует матч в Грозном между «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча будет проходить на стадионе «Ахмат Арена», главным арбитром встречи станет Кирилл Левников.

Параллельно, в 19:00, в Ростове начнется матч между ростовчанами и московским «Динамо». Главным арбитром будет работать Сергей Лапочкин.

Игровой день 29 ноября начнется с матча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», где местный «Урал» примет «Сочи». Матч стартует в 12:00 по московскому времени, главным судьей игры станет Станислав Васильев.

В 14:00 по московскому времени в Уфе местная команда примет «Тамбов» на стадионе «Нефтяник». Обслуживать матч будет Алексей Матюнин.

В 16:30 в Казани на «Ак Барс Арене» «Рубин» примет московский ЦСКА. Главным арбитром встречи станет Виталий Мешков.

В Москве на «Открытие Арене» в 19:00 «Спартак» примет волгоградский «Ротор». Работать на матче будет главный судья Николай Волошин.