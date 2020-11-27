Киберспортсмен команды Team Liquid по CS:GO Кит NAF Маркович поделился своим мнением относительно соперников на онлайн-турнире BLAST Premier Fall 2020 Showdown.

Маркович считает, что FURIA и Virtus.pro являются самыми неудобными врагами для его команды, а также порассуждал о снайпере Джами Jame Али.

Самые сложные соперники для нас — FURIA или Virtus.pro. У нас были сложности против игроков VP, когда они представляли AVANGAR, у них интересный стиль игры. Это сложно объяснить, просто они так играют. Jame кажется пассивным снайпером, но он всегда делает важные убийства, сохраняет AWP на следующий раунд и потом отыгрывает отставание.

NAF также признался, что у СНГ-коллектива Virtus.pro очень запутанный, но интересный игровой стиль, который помогает составу добиваться высоких результатов.

Онлайн-турнир по CS:GO BLAST Premier: Fall 2020 Showdown проходит с 24 по 29 ноября. В нём 16 команд из европейского и североамериканского региона борются друг с другом за общий призовой фонд в размере 150 000 долларов.