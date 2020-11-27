Стример Гай DrDisRespect Бэйм посчитал сколько стоит его компьютер и подколол игроков на мобильных устройствах, заявив, что это не серьёзно. Полный комплект компьютерных принадлежностей Бэйма стоит более 200 000 долларов.

У меня есть три ультрасовременных монитора с откликом 1ms, клавиатура с механическими микропереключателями Titan Switch, и мышь, которая буквально ничего не весит, в совокупности с конфигурацией ПК за $200 тыс. У вас есть смелость заявлять, что мобильные игры это серьёзно?

Некоторое время назад провокационный стример уже высказывался про мобильных геймеров, заявив, что они не настоящие игроки, однако, спустя некоторое время, DrDisRespect извинился за подобное высказывание и даже провёл стрим с игроком в PUBG Mobile.