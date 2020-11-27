Киберспортивная организация Fnatic объявила о подписании последнего игрока в свой состав по League of Legends к грядущему турниру LEC 2021. Керри игроком станет Элиас Upset Липп, а на центральной линии будет располагаться Ясин Nusqy Динсер.

Последней покупкой стал Элиас Липп, которого клуб подписал на три года. Ранее киберспортмен представлял интересы Astralis. Геймер поделился своими мыслями в новой команде и порассуждал о тиммейтах.

Сбылась мечта. Я очень рад начать играть с командой. Мне всегда нравилось играть с Hylissang. Он всегда ищет возможности для разыгровки, поэтому я могу сосредоточиться только на своей игре. Я знаю, что вы были удивлены и даже опечалены тем, что Rekkles ушел. Я очень надеюсь, что вы, ребята, доверитесь мне — сам я в себе уверен.

Из клуба ушёл 24-летний игрок Мартин Rekkles Ларссон, который состоял в организации на протяжении пяти лет, неделей ранее киберспортмен перешёл в G2 Esports.

Состав Fnatic по League of Legends: