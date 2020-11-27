Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что совет директоров рассмотрит вопрос об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора.

По словам Фетисова, слова которого приводит ТАСС, ему ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Он отметил, совет директоров точно сегодня собираться не будет, в «Спартаке» традиционно плановое совещание, а ему о планах клуба и самого Газизова об отставке ничего неизвестно,

Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов выразил желание покинуть клуб после приема на работу Дмитрия Попова, которого назначили спортивным директором красно-белых. Также СМИ писали, что руководящую должность в «Спартаке» может занять Зарема Салихова.