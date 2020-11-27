В рамках квалификационного раунда спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке российские лыжницы Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак показали время, которое позволит им выступить в основной части соревнований.

Сорина показала седьмой результат, Непряевая стала 20-й, Ступак — 21-й.

За пределами первой тридцатки оказались Христина Мацокина, финишировавшая 39-й, Екатерина Смирнова (53-я), Яна Кирпиченко (54-я) и Алиса Жамбалова (56-я).

По итогам квалификационного раунда определились 30 лучших лыжников, которые выйдут в финальную часть соревнований по спринту. В решающей пульке всем участникам будут присвоены стартовые позиции в соответствии с их результатами в квалификации. Финал проходит в три раунда, начиная с четверьфинала. В следующий раунд выходят по два лучших лыжника из каждого забега и двух спортсменов, показавших лучшее время в данном раунде.