Игрок команды MIBR по CS:GO Вито kNgV- Джузеппе поделился своим мнением о новом составе MIBR и предыдущим ростером вместе с Эпитасо TACO де Мело. Киберспортсмен признался, что в текущем составе у коллектива есть больше возможностей свободно обсуждать игровые моменты и высказывать своё мнение.

Для меня капитанство в новинку. Думаю, во мне есть лидер, который сейчас находит себе дело. В прежней MIBR, когда FalleN в каком-то смысле передал мне капитанство, думаю, я не мог доходчиво объяснять то, что хотел. В этой команде больше организованности и у каждого есть голос. Это то, чему мы все так рады и чего не было в прошлой MIBR. В ней не было достаточно свободы как для игры, так и для того, чтобы высказаться. Это то, что сильно ударило по команде

Киберспортсмен заявил, что новые игроки слушают капитана и он чувствует себя достаточно уверенно в этой роли и хочет развиваться дальше в текущем направлении.

Ранее инсайдер Гийом neL Канело поделился своими мыслями на счёт игровой подготовки команд с североамериканского региона по CS:GO. По его мнению, новый состав бразильской команды MIBR выступает очень достойно и готов навязывать игру более серьёзным командам.