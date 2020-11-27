В рамках квалификационного раунда спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке шесть российских лыжников показали время, которое позволит им выступить в основной части соревнований.

Александр Большунов показал пятое время, Глеб Ретивых оказался восьмым, Илья Семиков стал 17-м, Иван Якимушкин занял 19-ю строчку, Евгений Белов финишировал 24-м, Андрей Мельниченко оказался 25-м.

За пределами топ-30 оказались Ермил Вокуев (33-й), Алексей Червоткин (44-й) и Илья Порошкин (47-й).

По итогам квалификационного раунда определились 30 лучших лыжников, которые выйдут в финальную часть соревнований по спринту. В решающей пульке всем участникам присвоены стартовые позиции в соответствии с их результатами в квалификации.

В первом забеге под номером 4 стартует Евгений Белов, во втором — Александр Большунов (2) и Андрей Мельниченко (5), в четвертом — Илья Семиков (5), в пятом — Глеб Ретивых (1) и Иван Якимушкин (6).

Финал проходит в три раунда, начиная с четверьфинала. В полуфинал выходят по два человека из каждого забега и два спортсмена с лучшим временем среди не попавших напрямую.