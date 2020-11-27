Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах Тины Канделаки по поводу популярности фигурного катания.

«Это субъективное мнение Тины. Конечно, я с ней не согласна. Но зачем я с ней буду спорить? Канделаки вот такая вот.

Фигурное катание хорошо смотрят! Для нас не имеет никакого значения частное мнение Канделаки», — сказала Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Канделаки не включила фигурное катание в пятерку самых популярных видов спорта в России. По словам Канделаки, самые популярные виды спорта — футбол, хоккей, бокс и ММА, биатлон и «Формула-1».

Ранее Татьяна Тарасова поделилась мнением о переходе Михаила Коляды в группу Алексея Мишина.