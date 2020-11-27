Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хочет быть не журналистом, а продюсером.

По словам Загитовой, она немного изучает продюсирование и журналистику. Фигуристка пришла к такому выводу, что журналистом она быть не хочет, зато ей больше интересно продюсирование.

«Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает. Тренировать пока нет желания, потому что сейчас я больше занимаюсь собой. Но в дальнейшем — почему нет, не будем загадывать», — сказала Загитова во время стрима Puma и OZON.

Ранее фигуристка поступила на факультет журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. Загитова говорила, что освоить профессию журналиста — вызов для нее.

Также сообщалось, что Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка в Москве. 28 ноября на торжественном открытии Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».