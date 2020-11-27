Сборной России предстоит стартовать на первом этапе Кубка мира по биатлону с индивидуальной гонки на 20 км.

Плохие новости: шансов попасть даже в пятерку у нас минимум на фоне вылета Гараничева и Бабикова из-за коронавируса. Плюс Логинов не выглядит явным фаворитом: Александр хоть и приехал отдельно от команды, но выше топ-5 поднимется вряд ли. Явные фавориты братья Бе, и им наши проблемы только на руку. Йоханнес и Тарьей хоть и недовольны местной кухней, но пребывают в хорошем расположении духа и предпринимают все меры по защите от коронавируса, вплоть до специальных костюмов. радуются, ходят в противочумных костюмах

У наших девушек тоже не все здорово. Сложно представить нашу женскую команду без Юрловой-Перхт, но с ее потерей мы более-менее смирились. Радует настрой Ларисы Куклиной, которая недавно заявила, что она намерена везде забегать в десятку.

Непонятно, кто будет тащить эту сборную и делать результат. Сейчас в мужской сборной, помимо Логинова, из здоровых спортсменов, наибольшим опытом и авторитетом может пользоваться Матвей Елисеев, но форма Матвея, как и Александра, для нас загадка. А Петр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семен Сучилов, хоть и не новички для Кубка мира, результаты в гонках показывали слабые.

Интересно, как себя покажут возвращенцы этого сезона — Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, а также Тамара Воронина. Кайшева вообще готовилась к сезону в составе сборной Удмуртии, подключалась к сборам национальной команды и здорово выступила на отборе, выиграв спринт. Может, она, а вовсе не Куклина, станет лидером сборной? Увидим уже 28 ноября.