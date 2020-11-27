Сборная России по футболу потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА и заняла 39-е место.

Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на официальный сайт организации. В данный момент у российской национальной команды 1 461 балл. Ранее в активе команды Станислава Черчесова было на 19 очков больше.

Напомним, сборная России не побеждала уже шесть игр подряд: в товарищеских матчах россияне уступили Швеции и сыграли вничью с Молдавией, а на групповом этапе Лиги наций проиграли Турции и Сербии, сыграв вничью с Венгрией и Турцией.

Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Бельгия, второе место занимает Франция, третьей идет Бразилия.

Ранее СМИ сообщали, что РФС не исключают вариант с отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова.