В Туле в рамках 16-го тура российской премьер-лиги состоится встреча между местным «Арсеналом» и петербургским «Зенитом».

Матч, который будет проходить на стадионе «Арсенал», начнется в 14:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.

Известно, что бразильский универсал «Зенита» Дуглас Сантос, скорее всего, пропустит встречу 16-го тура чемпионата России, так как футболист получил травму в игре в Риме с «Лацио», покинув поле еще в первом тайме. Также не смогут сыграть Вендел, Вячеслав Караваев, Данил Круговой и Магомед Оздоев.

В данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 31 очко и отставая от лидирующего ЦСКА на один балл. Подопечные Дмитрия Парфенова располагаются на 13-й строчке с 13 баллами.