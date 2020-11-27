Петербургский СКА на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Уфа-Арене» сегодня, 28 ноября, и начнется в 14:30 по московскому времени.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 30 встречах. В прошлом матче команда Валерия Брагина на чужой арене обыграла «Северсталь», а до этого одержала победу над «Барысом».

«Салават Юлаев» располагается на четвертой строчке Востока, набрав 40 очка в 31 матче. У уфимской команды три победы подряд — над «Спартаком», «Барысом» и «Нефтехимиком».

В текущем сезоне команды уже один раз встречались между собой, встреча состоялась 16 ноября и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 3:2.