Известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что ставит новую программу российской фигуристке Алине Загитовой.

«Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках «Ледникового периода», — сказал Авербух, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее в Instagram появилось видео с тренировки Загитовой. Пользователи предположили, что это фрагмент новой программы Алины, которую ставит Авербух.

Также ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова примут участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Мероприятие пройдет в Казани, оно запланировано на 2 апреля 2021 года. В шоу также выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили.