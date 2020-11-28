В Таллине состоится матч четвертого квалификационного раунда Евробаскета между национальными командами Эстонии России.

Встреча, которая состоится на арене «Саку Суурхалль», начнется в 21:30 по московскому времени.

Известно, что сборная России под руководством Сергея Базаревича, находящаяся в «пузыре» второго квалификационного окна Евробаскета-2022, утром в пятницу приступила к тренировкам в полном составе.

У двух баскетболистов команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, прошло еще одно тестирование, которое показало отсутствие коронавируса. Эти игроки получили разрешение выходить из своих номеров.

Отметим, в понедельник, 30 ноября, российская национальная команда на нейтральной арене в Таллине сыграет с Италией.