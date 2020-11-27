Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, которого раскритиковала футбольная общественность после недавнего телеинтервью.

По словам Оздоева, Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым, и он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов.

Хавбек отметил, если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе. Оздоев уверен, что все игроки сборной его поддержат.

«Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить?» — сказал Оздоев, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Напомним, Черчесов, отвечая на вопросы ведущих в прямом эфире, выразил недовольство игрой Федора Чалова и братьев Миранчуков в последних матчах сборной.