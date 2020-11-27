Киберспортивная организация T1 укомплектовала состав по Dota 2 двумя новыми игроками. Ими стали Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг и Кенни Xepher Део. Информация об этом появилась в официальном твиттере организации.

Xepher играет на профессиональном уровне уже на протяжение шести лет. В 2018 году киберпортсмен засветился на Майноре DeamLeague Season 10 вместе с командой Tigers. В прошлом году он выступал вместе с Данилом Dendi Ишутиным и заработал за всю карьеру порядка 80 000 долларов.

JaCkky имеет меньше регалий по отношению к тиммейту, однако юный игрок начал свою профессиональную деятельность только в прошлом году и уже успел заработать за это время более 22 000 долларов и сыграть за пять разных коллективов.

Состав T1 выглядит следующим образом: