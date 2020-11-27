Российский лыжник, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов пробился в финал спринта на первом этапе Кубка мира в Руке. В решающей гонке он занял четвёртое место классическим стилем и не сумел выиграть медаль. До тройки Большунову не хватило пару секунд.

Гонку неожиданно выиграл норвежец Эрик Вальнес, сумевший опередить своего соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

На третью позицию залез еще один норвежец Эмиль Иверсен с отставанием чуть больше четырех секунд от лидера.

Отметим, что еще на стадии полуфинала их борьбы за медали выбыл Глеб Ретивых.Четвертьфинал не смогли преодолеть Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин. А Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не сумели проскочить квалификацию.

Болшунов пробрался в финал через первый полуфинал, показав результат 2.32,29 и прошёл дальше в статусе лаки-лузера.