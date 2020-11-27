Нападающим мексиканского «Монтеррея» Рохелио Фунес Мори интересуется «Зенит». По сообщению журналиста ESPN Хорхе Рамос, игрок даже имеет предложение от петербургского клуба, а также от болгарского «Лудогорца».

Фунесу Мори 29-лет и в его активе один матч в составе сборной Аргентины. Соглашение Мори с «Монтерреем» истекает только летом 2024 года.

В текущем сезоне Фунес Мори забил за свой клуб шесть мячей и сделал три результативные передачи в восемнадцати матчах.

Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро. Рохелио — брат-близнец защитника «Вильярреала» Рамиро Фунес Мори.

В составе «Зенита» пока остался лишь один аргентинец — форвард Себастьян Дриусси.