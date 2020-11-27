В рамках группового онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся европейский коллектив Nigma и украинская команда Natus Vincere. Встреча произойдёт в 22-00 по московскому времени.

Nigma vs Natus Vincere

После возвращения капитана команды Nigma начали показывать достаточно уверенные результаты. В открывающем матче EPIC League Season 2 первого дивизиона клуб не смог справиться с mudgolems и проиграл им со счётом 1-2, однако уже на следующей день коллектив обыграл двукратных чемпионов The International OG в равной борьбе со счётом 2-1.

Спустя несколько дней Nigma обыграли Alliance и Just Error с сухим результатом, однако 22 ноября не смогли справиться с напором нового состава Virtus.pro и проиграли со счётом 2-0.

Natus Vincere, в свою очередь, за последние восемь игр проиграли только две, причём одно из поражений произошло в финале турнира ESL One Germany 2020, где «Рождённые Побеждать» взяли только одну карту против Team Liquid.

В рамках EPIC League Season 2 первого дивизиона украинский коллектив обыграл Team Liquid, Just Error и Alliance и располагается на пятой строчке в группе.

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