Победительницу Гран-при России петербуженку Елизавету Туктамышева попросили выбрать любимое платья за карьеру.

«Черное платье, в котором я катала чарльстон и танго (в прошлом и позапрошлом сезонах). Еще зеленое для показательного номера под композицию Shallow. Вообще люблю оттенки зеленого, мне нравится, как они подчеркивают темный цвет волос. Еще платье для короткой программы этого сезона очень нравится», — сказала Туктамышева.

Также в интервью журналу Voque, Туктамышева отметила, что платья этого сезона (белое) получилось слишком театральным и на льду выглядела иначе, чем в примерочной. Однако есть и новая версия — то же самое платье, просто убрали какие-то детали и сладки, а также выбрали другой объем и цвет. Туктамышева заметила, что получился новый эффект.

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в сезоне-2014/15 Елизавета Туктамышева отреагировала на свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.