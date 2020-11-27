Шведские девушки заняли три первых места в спринте на дебютном этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.

Победу в спринте одержала лыжница Линн Сван, победившая классическим стилем. Второе место с отставанием менее секунду занала Мая Дальквист. На третьем месте почти одновременно с ней финишировала Йонна Сундлинг.

Норвежка Лотта Уднес Венг разбавила шведский коллектив. Ее соотечественница Ане Аппельквист Стенсет была пятой. Шестой шведка Эмма Рибом.

Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, которая добралась до полуфинала. На стадии четвертьфинала выбыли Юлия Ступак (Белорукова) и Татьяна Сорина. Квалификацию не смогли проскочить другие россиянки — Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.