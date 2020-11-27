Гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон победил в первой свободной практике этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Недавно оформивший чемпионский титул Хэмилтон в пятницу снова показал отличные секунды. Его время одна минута 29,033 секунды. Вторым был его партнер по «Мерседесу» финн Вальттери Боттас. Третьим оказался мексиканец Серхио Перес.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят явил семнадцатое время. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал пятый результат.

Недавно Хэмилтон сравнялся по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. У обоих гонщиков по семь чемпионский побед по итогам сезона в «Формуле-1».