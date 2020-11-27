Игрок команды Alliance по Dota 2 Артём Fng Баршак поделился своей истории о проблемах со здоровьем и сравнил себя с 18-летним. Киберспортсмен также пожелал геймерам чаще следить за своим здоровьем, питанием и сном.

Я уже очень много играю в доту и не только, и очевидно, что такой образ жизни несёт определённые проблемы, в частности проблемы со спиной из-за сидячего образа жизни. Но это относится ко всему, и мой опыт говорит о том, что нужно следить за здоровьем и работать над проблемами, иначе будете бороться с различными болячками к 25 годам.

Долгое время капитан команды Nigma Куро KuroKy Салехи Тахасоми не участвовал в профессиональной жизни своего коллектива из-за проблем со здоровьем. Киберспортсмен не играл за свой состав на протяжении пяти месяцев и вернулся только в ноябре на онлайн-турнир EPIC League Season 2 первого дивизиона.