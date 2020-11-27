Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова во время прямого эфира для Puma на OZON вспомнила случай опасного исполнения прыжка. Хотя этот элемент — ее любимый.

По словам Загитовой, у нее все элементы любимые, но есть более любимые — лутц, флип. Загитова призналась, что не люблю тулуп.

«Ты учишь прыжки с детства. И сложно заходить на них именно головой. Очень долго не могла зайти на тройной. Был момент, что я упала с одного прыжка на голову и потеряла сознание. После такого сложно заходить в элементы»,

Загитова отметила, что прыжки — это не про любовь с первого взгляда. Было много слез, но когда она их отработала, то все понравилось.

Также Загитова рассказала, что хочет быть не журналистом, а продюсером.