Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила пост в инстаграме, в котором поведала о том, как справлялась с расстройством пищевого поведения.

«Я пережила ад. Я очень эмоциональный и чувствительный человек. Поэтому все мои переживания во что-то «выливались», а когда ты спортсмен, то этих переживаний становится еще больше», — написала Солдатова.

По словам спортсменки, чтобы помочь себе в этой ситуации, достаточно поделиться с близким человеком. Солдатова призналась, что два года держала это в себе и ничем хорошим это не закончилась. Солдатова мучилась, страдала, рыдала по ночам, а утром шла на тренировки.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Александра Солдатова приостановила спортивную карьеру из-за булимии, спортсменка проходила лечение в клинике и не тренировалась несколько месяцев. Согласно режиму восстановления, спортсменка не могла даже ходить, чтобы организм набирался сил и сохранял энергию.