Игрок команды Team Vitality по CS:GO Матье ZywOo Эрбо примет участие в онлайн-турнире по Underdogs novembre 2020 по Valorant. Киберспортсмен является лучшим игроком мира по версии HLTV 2019 года, а его коллектив 22 ноября выиграл онлайн-турнир IEM Beijing-Haidian 2020 для европейского и СНГ-региона.

На турнире по Valorant игрок заменит Кевина Ex6TenZ Дроласа в составе команды L’institut. Общий призовой фонд турнира составляет порядка 1 800 долларов, а групповая стадия пройдёт в формате до одной победы.

Болельщики предположили, что финансовой мотивации в данном турнире для французского игрока нет, а главным стимулом является желание геймера доказать свою состоятельность в новой игре от Riot Games.

Underdogs novembre 2020 пройдет с 27 по 29 ноября в онлайне. В турнире поучаствуют восемь коллективов.