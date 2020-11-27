Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что в детстве на несколько месяцев переставала заниматься фигурным катанием, начиная занятия гимнастикой.

Загитова отметила, что по-началу ей не очень нравилось фигурное катание — она даже плакала и не хотела выходить на лед.

Никто не знает об этой истории, но в детстве я несколько месяцев занималась гимнастикой, потому что с фигурным катанием просто не получалось. Мама предложила пойти на гимнастику: «Тебя там растянут специально для выступления на льду». Это все было сделано для того, чтобы я не плакала», — сказала Загитова во время прямого эфира в инстаграме.

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