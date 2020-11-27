«Зенит» имеет большие проблемы составом перед двумя выездными играми. Встречу в Туле с «Арсеналом» 28 ноября пропустят полузащитник Магомед Оздоев и защитник Деян Ловрен. Они же не сыграют 2 декабря против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

По информации Metaratings.ru, у Оздоева положительный тест на коронавирус. Подозрение на коронавирус и у Деяна Ловрена, который дисквалифицирован на игру в Бельгии из-за перебора желтых карточек. В матче в Туле «Зенит» не сможет рассчитывать и на другого центрального защитника Ярослава Ракицкого, у которого дисквалификация из-за удаления в матче с «Ахматом». Ожидается пара центральных защитников Дмитрий Чистяков — Данила Прохин.

Также в Туле «Зениту» не помогут травмированные Вендел и Вячеслав Караваев. Данил Круговой продолжает отбывать карантин из-за положительного теста на коронавирус.

Под вопросом участие в матче бразильца Дугласа Сантоса.