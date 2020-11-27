Тестирование на коронавирус российского биатлониста Антона Бабикова не показало наличие антител.

Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Илья Трифанов, в пятницу Бабикову сделали тест на антитела, который показал, что в организме их нет.

Это говорит о том, что либо Антон только начал болеть, либо его тест на COVID-19 был ошибочным, и у него есть шанс выступить в Контиолахти. Если, конечно, ему сделают новый тест», — отметил Трифанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Бабиков не сможет принять участие в первом этапе Кубка мира. Также от соревнований отстранен Евгений Гараничев, который сдал отрицательный тест на коронавирус, но проживал в одной комнате с Бабиковым. Минздрав Финляндии не разрешает спортсменам сдавать повторные тесты до декабря.