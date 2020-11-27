Первую медаль Кубка мира в спринте неожиданно выиграл норвежец Эрик Вальнес, сумевший опередить своего соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

По словам Клэбо, когда-то это должно было случиться.

«Вальнесбыл силён. Он всю осень показывал, как хорошо готов, поэтому мы были к этому готовы. Когда-то это должно было случиться. Да и быть вторым здесь не так уж и плохо. Он заслужил эту победу, потому что много раз поднимался на подиум», – цитирует Клэбо NRK.

Вальнес, в свою очередь отметил, что недавно он был маленьким мальчиком, который смотрел телевизор, а потом решил немного покататься на лыжах. Для него это огромная мечта.

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в финале спринта.