Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал свою глобальную цель.

По словам Овечкина, его мотивацией всегда было и остается одно — не опускаться ниже своего уровня. Овечкин отметил, что он что-то делает даже на тренировке, то делает это на максимуме.

Овечкин отметил, что не хочет понижать планку — хочет показывать лучший результат, на который способен. При этом он избежал серьезных травм, все сложилось удачно.

«Победа на Олимпиаде – моя ближайшая глобальная цель», – приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти играх Кубка Стэнли-2020 российский нападающий забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

Старт нового сезона НХЛ предварительно перенесен на месяц и начнется не с 1 декабря, а с 1 января. Дата начала тренировочных лагерей пока неизвестна.