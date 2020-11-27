Нападающий сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший в четверг тренировку, сдал положительный тест на коронавирус.

Агент игрока Хинес Карвахаль подтвердил наличие инфекции.

«У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», — приводит слова Карвахаля Sport 24.

Нападающий в четверг отсутствовал на тренировке испанского клуба. В это же время «Валенсия» сообщила об одном случае заражения коронавирусом, но не уточнил имя заболевшего.

Хави Грасия в пятницу заявил, что Черышев пропустит матч одиннадцатого тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который пройдет 28 ноября.

Черышев в нынешнем сезоне сыграл за «Валенсию» пять встреч, в которых отличился одной голевой передачей.