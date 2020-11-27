Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко со своей семьей побывали на Первом канале, где стали гостями программы «Вечерний Ургант».

В эфире развлекательное шоу Плющенко оказался вместе со своей супругой Яной Рудковской и сыном Александром, который известен по прозвищу Гном Гномыч.

Передача с участием семейства и Иваном Ургантом будет показана в эфир Первого канала сегодня в 23:45 по московскому времени. Сам Иван Ургант неоднократно шутил по поводу семьи Плющенко.

Ранее ын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко принял участие в съёмках сериала «Чума». В инстаграме юного фигуриста появилось видео с съёмочной площадки проекта.