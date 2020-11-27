Аргентинский журналист Луис Вентура, которого связывали дружеские отношения с Диего Марадоны, рассказал о финансовых проблемах легендарного футболиста.

По словам Вентуры, в последнее время бывший футболист жил на скромную зарплату, которую он получал в клубе «Химнасия» будучи главным тренером.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти всё, а остальное он отдал сам», — приводит слова журналиста La Gazzetta dello Sport.

О смерти Диего Марадоны стало известно 25 ноября. Аргентинец скончался у себя дома после остановки сердца в возрасте 60 лет.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.