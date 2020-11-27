Вторая свободная практика пятнадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Гран-при Бахрейна завершилась в Бахрейне.

Как и в первой практике лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, досрочно победивший в сезоне на Гран-при Турции.

Вторую позицию занял Макс Ферстаппена из «Ред Булла», а замкнул тройку сильнейших заполнил собой партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик Даниил Квят, представляющий коллектив «Альфа Таури», стал девятым во второй свободной практике. Ранее он был семнадцатым.

Вторая тренировка дважды прерывалась: сначала красные флаги появились после аварии Александера Албона, а затем на трассу выбежала собака — красные флаги зажглись вновь.