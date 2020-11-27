Президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Муна Адольфсен ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в вопросе о возможном изменении минимального возраста в фигурном катании. Ранее Норвегия предложила ISU увеличить возраст, с которого можно выступать в во взрослом фигурном катании. Тарасова на это ответила репликой: «Норвежец-фигурист — такого понятия нет, пусть они сидят и не чирикают».

По словам Адольфсен, все члены ISU имеют право предлагать изменения в правила, независимо от числа и уровня спортсменов в стране

«ISU — демократическая организация, и это дело ее членов — голосовать по поводу предложений. Всем членам ISU рекомендуется предлагать изменения в правила, которые улучшат фигурное катание как спорт. Норвежская ассоциация считает, что это изменение будет вкладом в будущее спорта», — цитирует президента «Спорт-Экспресс».

В данный момент в ISU наиболее низкий порог взрослого возраста среди всех зимних видов спорта, который составляет 15 лет.