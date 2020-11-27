Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что в футболе слишком большие зарплаты, а результаты слабые в сравнении с фигурным катанием.

«Конечно, несправедливо, надо, чтобы фигурное катание финансировалось больше, в этом я абсолютно уверен. Потому что русские футболисты, достаточно приличного уровня, получают огромные зарплаты. Здесь бы что-то подправить, чтобы человек получал большие деньги, когда он действительно что-то показывает», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Жулин считает, что в футболе не хватает профессионализма и нужно что-то менять. Сам тренер не знает, что именно и думает, что футбольное сообщество также не может придумать, как это расшевелить.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал неудачное выступление Александры Трусовой на российском этапе Гран-при в Москве.