Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сдал положительный тест на COVID 19. Как сообщает официальный сайт «Аталанты», россиянин ушел на самоизоляцию, а команда снова пройдет тесты на коронавирус. Ранее уже было известно о случаях заражения в «Аталанте» в октябре.

Сегодня стало известно, что коронавирус обнаружен у других футболистов сборной России — нападающего Дениса Черышева и полузащитника Магомеда Оздоева. Все трое принимали участие в матче против сборной Сербии в Лиге наций, в составе сербов были случаи заражение коронавирусом.

Миранчук забил два гола за «Аталанту» в четырех матчах во всех турнирах. 8 ноября он спас свой клуб от поражение в матче с «Интером», выйдя на замену. Это был его дебютный мяч в Серии А.